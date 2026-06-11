Студент из Казахстана погиб в Италии

Казахстанец Нурдаулет Машарипов найден мертвым в Италии. Его тело обнаружили среди прибрежных скал в городе Бриатико, сообщает Zakon.kz.

Известно, что молодой человек являлся выпускником НИШ Уральска и учился на третьем курсе университета Unicas в Кассино.

Сообщения о трагедии появились в социальной сети Threads. Динмухамед Мухтаров не только рассказал о произошедшем, но и открыл сбор для помощи родственникам. Позднее пост был удален.

"Сбор закрывается! Все собранные средства будут переданы семье Нурдаулета в качестве финансовой помощи и поддержки в это тяжелое для них время. От всей души благодарим каждого, кто откликнулся", – написал он.

Некоторые подробности произошедшего озвучены в итальянском издании Diemmecom Società. Так, во время первичного осмотра эксперты не выявили признаков ранений, нанесенных оружием.

"Вместе с тем на теле были зафиксированы повреждения, которые, как предполагается, появились в результате ударов о прибрежные скалы. По предварительной версии следствия, причиной гибели могло стать утопление. Однако окончательные выводы будут сделаны после завершения всех необходимых экспертиз и следственных мероприятий", – говорится в публикации.

Сообщается также, что при погибшем нашли мобильный телефон. Кроме того, на скалах неподалеку обнаружили пакеты, в которых находились поясная сумка и некоторые предметы одежды.

В пресс-службе Министерства иностранных дел (МИД) 11 июня 2026 года уточнили, что посольство Казахстана и компетентные органы Италии выясняют обстоятельства произошедшего.

"Казахстанские дипломаты поддерживают связь с родственниками и оказывают необходимую консульско-правовую помощь". Пресс-служба МИД РК

21 мая 2026 года мы также рассказывали, что в Караганде погиб 21-летний студент медицинского университета из Индии. Молодой человек, обучавшийся на последнем курсе Международного медицинского факультета, выпал из окна комнаты общежития на пятом этаже.