Поездка на квадроцикле в горах Алматы едва не закончилась трагедией для туристки из Китая

Сегодня, 11 июня 2026 года, в районе Большого Алматинского озера на высоте 2510 метров помощь спасателей потребовалась гражданке Китая 2001 года рождения, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), во время катания на квадроцикле девушка перевернулась и получила травму правой руки.

После поступления сообщения к месту происшествия оперативно выехали спасатели Республиканской спасательной службы "Барыс". Прибыв на место, спасатели оказали пострадавшей первую помощь, организовали безопасный спуск с горной местности и передали ее бригаде медиков.

После осмотра и оказания необходимой медицинской помощи девушка была доставлена в медицинское учреждение Алматы.

Также мы рассказывали, что в ущелье Алма-Арасан в Алматы 10 июня 2026 года произошел трагический случай – молодой мужчина разбился насмерть на квадроцикле.

