Инцидент на стройке аэропорта Алматы привел к проверке

В Алматы проведут внеплановую проверку после инцидента на строительной площадке территории Международного аэропорта, сообщает Zakon.kz.

По информации Управления градостроительного контроля города, поводом стало распространяемое в СМИ сообщение о происшествии, произошедшем 11 июня во время строительных работ.

По предварительным данным, на площадке произошло падение строительных конструкций (труб). Обстоятельства случившегося сейчас уточняются, проводится сбор материалов для последующей регистрации проверки в органах прокуратуры.

В рамках внеплановой проверки специалисты намерены дать правовую оценку соблюдению строительных норм и организации производства работ.

В случае выявления нарушений к ответственным лицам будут приняты меры в соответствии с законодательством.

Ранее сообщалось, что в Семее завершилось расследование скандального инцидента на стройке, в результате которого 20-летний студент остался без руки.