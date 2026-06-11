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Происшествия

Инцидент на стройке аэропорта Алматы привел к проверке

В Алматы проверяют стройку аэропорта после падения конструкций, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2026 21:01 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Алматы проведут внеплановую проверку после инцидента на строительной площадке территории Международного аэропорта, сообщает Zakon.kz.

По информации Управления градостроительного контроля города, поводом стало распространяемое в СМИ сообщение о происшествии, произошедшем 11 июня во время строительных работ.

По предварительным данным, на площадке произошло падение строительных конструкций (труб). Обстоятельства случившегося сейчас уточняются, проводится сбор материалов для последующей регистрации проверки в органах прокуратуры.

В рамках внеплановой проверки специалисты намерены дать правовую оценку соблюдению строительных норм и организации производства работ.

В случае выявления нарушений к ответственным лицам будут приняты меры в соответствии с законодательством.

Ранее сообщалось, что в Семее завершилось расследование скандального инцидента на стройке, в результате которого 20-летний студент остался без руки.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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