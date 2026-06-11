Инцидент на стройке аэропорта Алматы привел к проверке
По информации Управления градостроительного контроля города, поводом стало распространяемое в СМИ сообщение о происшествии, произошедшем 11 июня во время строительных работ.
По предварительным данным, на площадке произошло падение строительных конструкций (труб). Обстоятельства случившегося сейчас уточняются, проводится сбор материалов для последующей регистрации проверки в органах прокуратуры.
В рамках внеплановой проверки специалисты намерены дать правовую оценку соблюдению строительных норм и организации производства работ.
В случае выявления нарушений к ответственным лицам будут приняты меры в соответствии с законодательством.
Ранее сообщалось, что в Семее завершилось расследование скандального инцидента на стройке, в результате которого 20-летний студент остался без руки.