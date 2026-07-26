Фургон въехал в толпу на ЛГБТ-параде в Берлине: один человек погиб, 16 пострадали
Инцидент произошел вечером 25 июля 2026 года в районе парка Тиргартен. По данным полиции, белый фургон сбил нескольких человек, после чего врезался в дерево. Власти начали масштабную операцию по поиску подозреваемого.
Полиция сообщила, что установила личность предполагаемого нападавшего. По словам представителя ведомства Флориана Ната, мужчина ранее был известен правоохранительным органам и связан с исламистскими кругами Берлина. На момент последнего официального сообщения он оставался на свободе, продолжаются его поиски. Мотив нападения пока официально не установлен, пишет CNN.
В ходе расследования также проверяются свидетельства о том, что некоторые пострадавшие могли получить ножевые ранения, однако полиция подчеркивает, что эти данные пока не подтверждены.
Мэр Берлина Кай Вегнер назвал произошедшее "нападением на свободное и открытое общество" и выразил соболезнования семьям погибшего и пострадавших. Власти призвали очевидцев предоставить фото и видеоматериалы, которые могут помочь следствию.
Ранее в немецком городе Шонгау несколько человек получили ранения в результате нападения на гимназию.