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Мир

Фургон въехал в толпу на ЛГБТ-параде в Берлине: один человек погиб, 16 пострадали

фургон, фото - Новости Zakon.kz от 26.07.2026 09:50 Фото: magnific
В Берлине во время ЛГБТ-парада фургон въехал в толпу людей. В результате погиб один человек, еще как минимум 16 получили ранения, некоторые из них – тяжелые. После происшествия организаторы отменили мероприятие и концерт, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел вечером 25 июля 2026 года в районе парка Тиргартен. По данным полиции, белый фургон сбил нескольких человек, после чего врезался в дерево. Власти начали масштабную операцию по поиску подозреваемого.

Полиция сообщила, что установила личность предполагаемого нападавшего. По словам представителя ведомства Флориана Ната, мужчина ранее был известен правоохранительным органам и связан с исламистскими кругами Берлина. На момент последнего официального сообщения он оставался на свободе, продолжаются его поиски. Мотив нападения пока официально не установлен, пишет CNN.

В ходе расследования также проверяются свидетельства о том, что некоторые пострадавшие могли получить ножевые ранения, однако полиция подчеркивает, что эти данные пока не подтверждены.

Мэр Берлина Кай Вегнер назвал произошедшее "нападением на свободное и открытое общество" и выразил соболезнования семьям погибшего и пострадавших. Власти призвали очевидцев предоставить фото и видеоматериалы, которые могут помочь следствию.

Ранее в немецком городе Шонгау несколько человек получили ранения в результате нападения на гимназию.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
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