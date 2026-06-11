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События

В Алматы водитель автобуса остановился посреди дороги, чтобы совершить трогательный поступок

Общественный транспорт, автобус, автобусы, водитель автобуса, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2026 11:25 Фото: пресс-служба акимата Алматы
В соцсетях 10 июня 2026 года появилось видео с участием водителя общественного транспорта, растрогавшего людей своим поступком, сообщает Zakon.kz.

Пользователь Threads aidana_b_n опубликовала видео, на котором водитель автобуса остановился, не доезжая светофора, чтобы убрать с дороги птицу, которая по каким-то причинам не могла улететь.

"Самое трогательное видео в моем телефоне. Водитель автобуса заметил птицу посреди дороги, остановился и перенес ее в безопасное место. Одна маленькая жизнь оказалась для него важнее спешки", – говорится в описании.

Судя по всему, это произошло в Алматы.

Этот поступок растрогал казахстанцев:

  • Человечность.
  • Такие маленькие дела на самом деле великие. Спасибо водителю! Пусть Аллах вознаградит вас.
  • Еще есть такие люди, молодец, пусть у него все будет хорошо.
  • Я знала, что не все потеряно, когда еду – обязательно сигналю птичкам или приходится делать так же.
  • Как мило.
  • Удивительно, обычно водители автобусы всегда спешат и даже люди им не повод останавливаться.
  • Человек.

Ранее водитель другого автобуса в Алматы, наоборот, огорчил казахстанцев нежеланием помочь пассажиру с ограниченными возможностями.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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