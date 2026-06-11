В Алматы водитель автобуса остановился посреди дороги, чтобы совершить трогательный поступок

В соцсетях 10 июня 2026 года появилось видео с участием водителя общественного транспорта, растрогавшего людей своим поступком, сообщает Zakon.kz.

Пользователь Threads aidana_b_n опубликовала видео, на котором водитель автобуса остановился, не доезжая светофора, чтобы убрать с дороги птицу, которая по каким-то причинам не могла улететь.

"Самое трогательное видео в моем телефоне. Водитель автобуса заметил птицу посреди дороги, остановился и перенес ее в безопасное место. Одна маленькая жизнь оказалась для него важнее спешки", – говорится в описании.

Судя по всему, это произошло в Алматы.

Этот поступок растрогал казахстанцев:

Человечность.

Такие маленькие дела на самом деле великие. Спасибо водителю! Пусть Аллах вознаградит вас.

Еще есть такие люди, молодец, пусть у него все будет хорошо.

Я знала, что не все потеряно, когда еду – обязательно сигналю птичкам или приходится делать так же.

Как мило.

Удивительно, обычно водители автобусы всегда спешат и даже люди им не повод останавливаться.

Человек.

Ранее водитель другого автобуса в Алматы, наоборот, огорчил казахстанцев нежеланием помочь пассажиру с ограниченными возможностями.