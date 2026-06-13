Служебный пес Бакс разрушил планы казахстанца с опасным веществом: момент попал на видео
Фото: Zakon.kz
На въезде в Астану служебная собака по кличке Бакс учуяла крупную партию наркотиков в салоне иномарки: запрещенные вещества перевозил 40-летний мужчина. Об этом 13 июня 2026 года сообщили в пресс-службе столичного Департамента полиции, передает Zakon.kz.
По данным ведомства, служебная собака по кличке Бакс среагировал на автомобиль Changan, пытавшийся въехать в столицу.
В ходе проверки на переднем пассажирском сиденье транспортного средства была обнаружена бутылка с веществом серого цвета со специфическим запахом.
Согласно результатам проверки, изъятое вещество является гашишем.
"40-летний владелец запрещенного вещества задержан. Изъятое направлено на экспертизу. По данному факту возбуждено уголовное дело", – сообщили в ДП.
Стражи порядка отмечают высокую эффективность четвероногих сотрудников: с начала года с применением служебных собак полицейскими выявлено 32 факта хранения и перевозки запрещенных веществ.
25 мая мы рассказывали, что КНБ сорвал "живую контрабанду": иностранец превратился в "контейнер" для опия.
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