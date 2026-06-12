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Происшествия

Долг отдала наркотиками: жительницу Алматы осудили на восемь лет

получила срок, фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2026 19:27 Фото: pexels
Жительница Алматы, решившая рассчитаться с долгом психотропным веществом, получила восемь лет тюрьмы. Такое решение вынес Текелийский городской суд области Жетысу, сообщает Zakon.kz.

Как установил суд, в сентябре 2025 года женщина незаконно приобрела и хранила мефедрон, часть которого употребила сама. Позже, имея денежный долг перед знакомым, она решила вернуть его не деньгами, а наркотиком.

Для встречи с кредитором женщина приехала из Алматы в Талдыкорган, после чего они вместе отправились в Текели. Там, по материалам дела, они употребили психотропное вещество, а затем женщина оставила знакомому сумку со свертками мефедрона.

Позже она договорилась о новой встрече, намереваясь обменять оставшуюся часть наркотика на другое запрещенное вещество. Однако реализовать задуманное не удалось – при въезде в Текели женщину задержали сотрудники полиции.

Во время личного обыска и осмотра автомобиля правоохранители обнаружили свертки с порошкообразным веществом и приспособления для употребления наркотиков.

Следствие также установило, что мужчина, которому была оставлена сумка с мефедроном, знал о ее содержимом. Несмотря на это, он хранил и перевозил наркотик на своем автомобиле по территории Талдыкоргана. Впоследствии его также задержали полицейские.

"Согласно заключению экспертизы, все изъятые вещества являются мефедроном, оборот которого запрещен в Казахстане", – отмечается в судебных документах.

В суде мужчина полностью признал вину и раскаялся. Женщина признала только хранение и употребление наркотиков, отрицая факт их сбыта. Однако суд счел представленные доказательства достаточными для вынесения обвинительного приговора.

В результате женщину признали виновной в незаконном приобретении, хранении и сбыте психотропных веществ и приговорили к восьми годам лишения свободы. Ее знакомый получил три года лишения свободы за незаконное хранение наркотиков.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее стало известно, что в Актобе полицейские пресекли деятельность предполагаемого интернет-магазина по продаже наркотиков. В ходе спецоперации сотрудники правоохранительных органов изъяли наркотические вещества, оружие и боеприпасы.

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Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
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