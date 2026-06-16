Врачи Алматы буквально вытащили с того света девушку, выпавшую с 9-го этажа

Врачи Центральной городской клинической больницы Алматы спасли 17-летнюю девушку после падения с девятого этажа, сообщает Zakon.kz.

Врачи рассказывают, что состояние пациентки было крайне тяжелым: кома II степени, травматический и геморрагический шок, множественные переломы конечностей, позвоночника и таза, тяжелая травма грудной клетки.

Особую угрозу представлял разрыв диафрагмы, из-за которого желудок, селезенка и часть кишечника сместились в грудную полость.

Известно, что хирурги экстренно провели сложную операцию, устранив повреждения и стабилизировав состояние пациентки. После этого девушка 12 суток находилась в реанимации.

В дальнейшем ей выполнили еще четыре операции по восстановлению костей и суставов.

Всего лечение заняло 58 дней.

На сегодняшний день, 16 июня 2026 года, она выписана из стационара и проходит курс реабилитации.

13 июня 2026 года сообщалось, что ребенок, выпавший из окна в Аксу Павлодарской области, скончался во время операции. По данному факту полицейскими проводятся проверочные мероприятия, направленные на всестороннее установление всех обстоятельств.

