Девушку спасли в последний момент на Капчагайском водохранилище

На Капчагайском водохранилище в Конаеве спасатели пришли на помощь тонувшей девушке. Инцидент произошел на территории одной из зон отдыха во время патрулирования акватории, сообщает Zakon.kz.

Сотрудники МЧС заметили 21-летнюю девушку, которая находилась примерно в 20 м от берега за пределами буйковой зоны и не могла самостоятельно выбраться из воды.

Спасатели оперативно провели спасательную операцию, извлекли пострадавшую из водоема и доставили на берег. На месте ей оказали первую медицинскую помощь.

После этого девушку передали бригаде скорой помощи и в сопровождении сотрудников МЧС доставили в городскую больницу Конаева. В настоящее время она находится под наблюдением врачей.

В МЧС отметили, что благодаря своевременным и профессиональным действиям спасателей удалось предотвратить трагедию. Ведомство также напомнило гражданам о необходимости соблюдать правила безопасности на воде и не заплывать за пределы буйков.

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