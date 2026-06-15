Частный дом под Алматы превратили в нарколабораторию

В Алматинской области сотрудники полиции ликвидировали подпольную лабораторию по производству синтетических наркотиков. Операция была проведена в Карасайском районе в рамках системной работы по пресечению каналов изготовления и распространения запрещенных веществ, сообщает Zakon.kz.

По данным МВД, незаконное производство организовал 29-летний мужчина. Для этих целей он приобрел частный дом и оборудовал его специальной техникой для изготовления синтетических наркотиков. Поставки оборудования и химических реагентов, а также координация деятельности осуществлялись через теневой сегмент интернета.

Во время обыска правоохранители изъяли более 28 кг синтетического наркотика α-PVP, 880 л прекурсоров и лабораторное оборудование, использовавшееся для производства запрещенных веществ.

Как отметили в ведомстве, обнаруженная партия стала первой произведенной в лаборатории и эквивалентна примерно 125 тысячам разовых доз. Благодаря своевременному вмешательству полиции наркотики не успели попасть в незаконный оборот.

По факту организовано досудебное расследование по ст. 297-1 УК РК. Как сообщил заместитель председателя Комитета по противодействию наркопреступности МВД РК Ельдар Абдикенов, подозреваемому грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Ранее служебный пес Бакс разрушил планы казахстанца с опасным веществом.