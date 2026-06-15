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Происшествия

Популярный у алматинцев Сайран едва не стал местом трагедии

Озеро Сайран, Алматы, город Алматы, виды Алматы, виды города Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 15.06.2026 10:16 Фото: Zakon.kz
Спасатели Департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) предотвратили несчастный случай на Сайране в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Об инциденте стало известно сегодня, 15 июня 2026 года.

Так, в ходе патрулирования сотрудники Службы спасения предотвратили попытку суицида.

"На береговой линии спасатели заметили тонущую девушку и оперативно извлекли ее из воды. Пострадавшей оказана необходимая помощь".Пресс-служба ДЧС Алматы

Специалисты настоятельно призывают казахстанцев бережно относиться к своей жизни и при необходимости обращаться за поддержкой.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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