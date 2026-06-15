Популярный у алматинцев Сайран едва не стал местом трагедии
Фото: Zakon.kz
Спасатели Департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) предотвратили несчастный случай на Сайране в Алматы, сообщает Zakon.kz.
Об инциденте стало известно сегодня, 15 июня 2026 года.
Так, в ходе патрулирования сотрудники Службы спасения предотвратили попытку суицида.
"На береговой линии спасатели заметили тонущую девушку и оперативно извлекли ее из воды. Пострадавшей оказана необходимая помощь".Пресс-служба ДЧС Алматы
Специалисты настоятельно призывают казахстанцев бережно относиться к своей жизни и при необходимости обращаться за поддержкой.
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