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Происшествия

Шторм на Алаколе унес людей на сапбордах в открытую воду

Шторм на Алаколе унес людей на сапбордах в открытую воду, фото - Новости Zakon.kz от 15.06.2026 20:31 Фото: magnific.com
В Алакольском районе области Жетысу полицейский и местный житель спасли туристов, оказавшихся в опасной ситуации на озере из-за резкого ухудшения погодных условий, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел в селе Коктума, где сильный ветер и высокие волны создали угрозу для отдыхающих на воде. Во время патрулирования побережья майор полиции Жаксылык Сарсенов заметил на расстоянии около 500 метров от берега четырех человек на сапбордах, которые пытались самостоятельно добраться до суши, но оказались в сложной ситуации.

Сотрудник полиции совместно с жителем села оперативно направился на помощь. Сначала им удалось спасти туристку из Магадана (Россия) и доставить ее на берег. Затем, используя спасательный жилет, они добрались еще до одной женщины и вывели ее в безопасное место.

Позже стало известно, что в воде оставалась еще одна 30-летняя женщина без спасательного жилета, а также двое туристов из Алматы. До прибытия спасательных служб полицейский и местный житель продолжили оказывать помощь, доставив жилет и поддерживая женщину на поверхности воды, предотвратив возможную трагедию.

Все туристы были благополучно спасены. Они выразили благодарность за оперативные и слаженные действия.

В полиции напомнили о необходимости соблюдать меры безопасности на воде, учитывать погодные условия и обязательно использовать спасательные жилеты во время отдыха на водоемах.

Ранее сообщалось, что спасатели предотвратили трагедию во время отдыха в Жамбылской области.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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