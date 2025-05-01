Туристический сезон на Алаколе на грани срыва – предприниматели подсчитывают убытки

В этом году на алакольском побережье в области Жетысу строительный проект обещает серьезные неудобства для туристов и скорее всего нанесет удар по бизнесу, сообщает Zakon.kz.

Вскоре здесь стартуют масштабные работы по укреплению берега протяженностью больше 13 км. Поэтому базы отдыха, расположенные на первой линии побережья, будут снесены. Об этом передает "Седьмой канал".

Предприниматель из Талдыкоргана Руслан Сапаргалиев взял кредиты и займы для строительства туристических объектов на живописном берегу озера Алаколь. Он рассчитывал принимать гостей уже этим летом и постепенно выходить на доход. Но планы рухнули: теперь он должен вернуть больше 30 метров своей прибрежной земли. Дело в том, что местные власти намерены проводить здесь берегоукрепительные работы.

При этом чиновники уже заявили, что убытки предпринимателям, чьи объекты окажутся под сносом, компенсировать не планируют.

"В соответствии с проектом укрепления берега будет затронуто 74 земельных участка. Их владельцам сообщили, что их земля будет изъята для работ по укреплению, но им предоставят участки на других территориях", – рассказал журналистам заместитель акима Алакольского района Маулен Толеужанов.

Помимо прочего на пляже планируется строительство пешеходной дорожки, а также различных развлекательных и торговых объектов. Специалисты предупреждают, что в этом сезоне туристам придется столкнуться с некоторыми неудобствами.

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