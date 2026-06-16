Сразу 14 пожаров вспыхнули за сутки в "Семей орманы": появилось видео с места

Сразу 14 лесных пожаров вспыхнуло за одни сутки на территории государственного лесного природного резервата "Семей орманы". Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов Казахстана, передает Zakon.kz.

По данным ведомства, ЧП произошло 16 июня 2026 года. В пресс-службе резервата также опубликовали видео с места происшествия, на котором запечатлена борьба со стихией.

Несмотря на опасное количество одновременных очагов возгорания, лесной охране удалось оперативно взять ситуацию под контроль и не дать огню охватить заповедную зону.

"Благодаря оперативному реагированию на поступающие сообщения о возгораниях и слаженным действиям работников лесной охраны, пожары локализованы и ликвидированы на минимальных площадях (площадь, пройденная пожарами, составила 0,47 га), предотвратив причинение значительного ущерба государственному лесному фонду", – сообщили в Министерстве.

Ранее сообщалось, что трансформаторная подстанция загорелась в Алматы. МЧС показало кадры с места.