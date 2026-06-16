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Происшествия

Ехали в суд: полицейская машина с арестованными попала в жесткое ДТП в Костанае

Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, патрульная машина, фото - Новости Zakon.kz от 16.06.2026 19:27 Фото: Zakon.kz
Сотрудники полиции и пять арестованных, которых везли на судебное заседание, попали в дорожно-транспортное происшествие в центре Костаная. Аавария произошла сегодня, 16 июня 2026 года, на пересечении улиц Баймагамбетова и Гоголя, передает Zakon.kz.

Как пишет газета "НГ", полицейский автомобиль столкнулся с легковой машиной и опрокинулся набок. По данным пресс-службы департамента полиции региона, служебный автомобиль вез пять человек, следственно-арестованных, в суд.

"По предварительным данным, служебный автомобиль Jac, двигаясь по ул. Баймагамбетова, проезжая перекресток на проблесковых маячках, не убедившись в безопасности маневра, совершил столкновение с автомашиной Chevrolet Cobalt, которая следовала по ул. Гоголя на разрешающий сигнал светофора", – сообщили подробности в ведомстве.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего, по результатам которого будет принято окончательное процессуальное решение.

На месте происшествия работали четыре бригады медиков. Пять человек из служебного автомобиля после аварии доставили на осмотр в травмпункт городской больницы, сообщили на станции скорой помощи. Двое пострадавших сотрудников полиции все еще находятся там на осмотре, отметили в департаменте полиции.

Водитель второго автомобиля, такси "Яндекс", в произошедшем ДТП не пострадал.

Ранее сообщалось, что еще один мальчик на велосипеде попал под машину в Астане.

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Канат Болысбек
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