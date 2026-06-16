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Происшествия

Выехал на встречную полосу и погубил двоих: страшное ДТП произошло на западе Казахстана

Дорожно-транспортное происшествие, авария, ДТП, разбитая машина, разбитый автомобиль, фото - Новости Zakon.kz от 17.06.2026 01:45 Фото: Zakon.kz
Две женщины погибли в жутком ДТП с участием трех автомобилей в Западно-Казахстанской области. Авария произошла на 52-ом километре автодороги Федоровка – Аксай, передает Zakon.kz.

По предварительным данным, 53-летний водитель выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с одним из автомобилей. После этого произошло еще одно столкновение с третьей машиной, сообщает 16 июня 2026 года телеканал "Алматы ТВ".

В результате аварии две пассажирки одного из авто скончались на месте от полученных травм. Еще несколько человек получили травмы и были доставлены в больницу. Начато расследование.

"По данному факту начато досудебное расследование по статье 345 ч. 4 УК РК. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", – сообщил старший инспектор Управления административной полиции ДП Рустем Смагулов.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции и пять арестованных, которых везли на судебное заседание, попали в дорожно-транспортное происшествие в центре Костаная.

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Канат Болысбек
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