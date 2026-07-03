Двое полицейских погибли в ДТП на западе Казахстана

Двое полицейских погибли в ДТП на трассе в Западно-Казахстанской области. Авария произошла днем 3 июля 2026 года на автодороге Таскала – Аккорай, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По предварительным данным, около 14:00 на трассе опрокинулась патрульная машина марки JAC. В салоне находились сотрудники отдела полиции Таскалинского района – 38-летний майор Абзал Умбеткалиев и 39-летний старший сержант Нургали Адиетов.

От полученных травм оба стража порядка скончались на месте.

Министр внутренних дел Ержан Саденов выразил глубокие соболезнования семьям погибших и заверил, что МВД окажет им всю необходимую поддержку.

"Выражаю соболезнования родным и близким сотрудников отдела полиции Таскалинского района Департамента полиции Западно-Казахстанской области майора полиции Абзала Умбеткалиева и старшего сержанта полиции Нургали Адиетова, погибших при исполнении служебных обязанностей", – написал министр на своей странице в Instagram.

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