Двое полицейских погибли в ДТП на западе Казахстана
Фото: unsplash
Двое полицейских погибли в ДТП на трассе в Западно-Казахстанской области. Авария произошла днем 3 июля 2026 года на автодороге Таскала – Аккорай, сообщает корреспондент Zakon.kz.
По предварительным данным, около 14:00 на трассе опрокинулась патрульная машина марки JAC. В салоне находились сотрудники отдела полиции Таскалинского района – 38-летний майор Абзал Умбеткалиев и 39-летний старший сержант Нургали Адиетов.
От полученных травм оба стража порядка скончались на месте.
Министр внутренних дел Ержан Саденов выразил глубокие соболезнования семьям погибших и заверил, что МВД окажет им всю необходимую поддержку.
"Выражаю соболезнования родным и близким сотрудников отдела полиции Таскалинского района Департамента полиции Западно-Казахстанской области майора полиции Абзала Умбеткалиева и старшего сержанта полиции Нургали Адиетова, погибших при исполнении служебных обязанностей", – написал министр на своей странице в Instagram.
Ранее Zakon.kz сообщал, что в Алматы на улице Саина произошло серьезное ДТП, в результате которого пострадали несколько человек.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript