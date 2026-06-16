Разбитый Porsche, перевертыш и разборки: массовое ДТП произошло в Алматы

В Алматы в ночь на 17 июня 2026 года произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей – Porsche Cayman, Changan и Skoda Rapid. Инцидент случился на проспекте Рыскулова, не доезжая до улицы Волочаевская, передает Zakon.kz.

По версии водителя Porsche, он двигался по крайней левой полосе, а впереди него ехал Changan. Как рассказал автовладелец, в какой-то момент Changan начал перестраиваться в средний ряд через сплошную линию.

Водитель Porsche, как утверждают очевидцы, продолжил движение вперед и начал опережать его, но в этот же миг Changan стал резко возвращаться обратно в левую полосу.

Свидетели рассказывают, что произошло столкновение, от которого Changan откинуло в сторону, после чего автомобиль опрокинулся на крышу и проскользил так несколько метров. После этого владелец Porsche припарковался у обочины и заметил позади сильно поврежденную Skoda Rapid.

По словам очевидцев, сам момент удара между Changan и чешской легковушкой мужчина не видел. Однако свидетели отмечают, что от мощного столкновения машину буквально выбросило с проезжей части. По счастливой случайности, людей на пути неуправляемого автомобиля не оказалось.

По словам присутствующих, в результате ДТП пострадали 4 человека из различных автомобилей, на месте их осматривала бригада скорой помощи для принятия решения о госпитализации. Из-за аварии по Рыскулова в западном направлении образовалась пробка.

Кроме того, как рассказывают очевидцы, между молодыми людьми из Changan и водителем Porsche началась словесная перепалка, которая едва не переросла в драку. Однако, как отмечают свидетели, сотрудники дорожной полиции вовремя вмешались и не позволили конфликту развиться.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции и пять арестованных, которых везли на судебное заседание, попали в дорожно-транспортное происшествие в центре Костаная.