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Происшествия

Мужчина напал на ребенка на детской площадке в Алматы – видео

Кулаки, драка, насилие, нападение, потасовка, избиение, перепалка, схватка, разборка, разборки, рукоприкладство, побои, конфликт, бой, борьба, фото - Новости Zakon.kz от 02.07.2026 14:39 Фото: pexels
В Алматы в одном из дворов произошел конфликт с участием детей и одного из родителей, в результате которого пострадал ребенок. Вмешавшийся отец одного из несовершеннолетних арестован, сообщает Zakon.kz.

Так, известно, что инцидент произошел на детской площадке и попал в объектив камер.

На кадрах видно, как мужчина подходит к детям, после чего толкает одного из мальчиков. В результате ребенок получил телесные повреждения.

Как установлено, подозреваемый является жителем этого жилого комплекса.

"По предварительным данным, поводом для его поступка стал конфликт между детьми во время игры, после которого мужчина решил самостоятельно выяснить отношения".Пресс-служба ДП Алматы

По факту причинения телесных повреждений возбуждено уголовное дело. Подозреваемый арестован.

Теперь идут необходимые следственные действия.

Немного ранее мы рассказывали, что погоня за самокатчиком в Алматы закончилась штрафом на 173 тысячи тенге.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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