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Происшествия

Два вызова за день: в Кокшетау спасли ребенка и семью

Два вызова за день: в Кокшетау спасли ребенка и семью, фото - Новости Zakon.kz от 21.06.2026 23:16 Фото: magnific.com
В Кокшетау спасатели оперативно отреагировали сразу на два бытовых происшествия, в которых потребовалась экстренная помощь детям и взрослым, сообщает Zakon.kz.

В первом случае мать не смогла длительное время попасть в квартиру к семилетнему ребенку. Сотрудники оперативно-спасательного отряда с использованием альпинистского снаряжения проникли в жилище через балкон пятого этажа. Ребенок был благополучно передан матери, медицинская помощь ему не потребовалась.

Во втором инциденте в лифте жилого дома застряла семья из пяти человек, включая троих детей. После безрезультатного ожидания специалистов обслуживающей организации на место прибыли спасатели, которые вскрыли двери лифта и эвакуировали всех находившихся внутри. Пострадавших нет.

В МЧС призвали граждан не оставлять детей без присмотра и сохранять спокойствие в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

Ранее сообщалось, что мужчине в Усть-Каменогорске потребовалась помощь спасателей.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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