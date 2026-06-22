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Происшествия

"Острая нехватка денег" толкнула казахстанца на страшное преступление

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В Мангистауской области к 7 с половиной годам лишения свободы приговорили местного жителя, задержанного с поличным при перевозке партии синтетических наркотиков. Мужчина пошел на преступление ради легкого заработка в Telegram, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Мангистауского районного суда, уголовное дело рассматривалось по пунктам 1 и 3 части 3 статьи 297 Уголовного кодекса РК, карающей за незаконные приобретение, хранение и перевозку наркотических средств или психотропных веществ в целях сбыта.

В ходе разбирательств установлено, что в начале января 2026 года осужденный, строго следуя полученным в мессенджере Telegram инструкциям от куратора, забрал в Актау партию "синтетики". Наркотики он перевозил на территорию села Акшукур Тупкараганского района для дальнейшей расфасовки и сокрытия в тайниках-закладках.

Однако довести преступный умысел до конца фигуранту не удалось – его заблокировали оперативники. В ходе личного обыска в кармане куртки подозреваемого полицейские обнаружили и изъяли 18 свертков с порошкообразным веществом.

Во время судебных прений государственный обвинитель просил запросить для фигуранта 8 лет заключения. Вина подсудимого была полностью доказана заключениями химических экспертиз, показаниями свидетелей, материалами видеозаписи и другими неопровержимыми уликами.

"Подсудимый полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном и пояснил, что пошел на совершение преступления из-за острой нужды в денежных средствах и просил назначить более мягкое наказание", – говорится в сообщении суда.

В качестве смягчающих обстоятельств суд учел чистосердечное раскаяние мужчины, тогда как отягчающих факторов выявлено не было.

"Приговором суда А. признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного п.п. 1), 3) ч. 3 ст. 297 УК РК, и ему назначено наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности", – резюмировали в пресс-службе ведомства.

Официальные представители суда добавили, что вынесенный приговор уже вступил в законную силу.

Ранее в Мангистау привлекли к ответственности чиновников за экологические нарушения.

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Канат Болысбек
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