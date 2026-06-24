НМУ: "Казгидромет" обратился с предупреждением к жителям трех городов

Синоптики предупреждают жителей трех городов Казахстана о повышенном загрязнении воздуха 25 июня 2026 года, сообщает Zakon.kz.

25 июня неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городе Талдыкорган, ночью в городах Темиртау и Актобе, следует из релиза "Казгидромета".

Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

При НМУ горожанам рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. А людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе нужно иметь при себе необходимые лекарственные препараты.

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