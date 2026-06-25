В центре Алматы из-под земли забил огонь
Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
В Алматы на пересечении улиц Гагарина и Кабанбай батыра в Алмалинском районе из-под земли внезапно стал вырываться огонь, сообщает Zakon.kz.
Об инциденте, произошедшем накануне, сегодня, 25 июня 2026 года, рассказали в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Алматы.
"Во второй половине дня на пересечении улиц Гагарина и Кабанбай батыра очевидцы сообщили о возгорании подземных коммуникаций. На место происшествия незамедлительно прибыли полицейские, пожарные, представители аварийных служб и энергетики. Стражи порядка оцепили опасный участок и обеспечили безопасность граждан, а пожарные приступили к ликвидации возгорания", – говорится в сообщении.
По предварительной информации, причиной произошедшего могло стать короткое замыкание в подземных инженерных сетях.
Пожар оперативно ликвидировали. Пострадавших нет. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
14 июня в Ауэзовском районе вспыхнула трансформаторная подстанция.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript