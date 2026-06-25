В центре Алматы из-под земли забил огонь

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

В Алматы на пересечении улиц Гагарина и Кабанбай батыра в Алмалинском районе из-под земли внезапно стал вырываться огонь, сообщает Zakon.kz.

Об инциденте, произошедшем накануне, сегодня, 25 июня 2026 года, рассказали в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Алматы. "Во второй половине дня на пересечении улиц Гагарина и Кабанбай батыра очевидцы сообщили о возгорании подземных коммуникаций. На место происшествия незамедлительно прибыли полицейские, пожарные, представители аварийных служб и энергетики. Стражи порядка оцепили опасный участок и обеспечили безопасность граждан, а пожарные приступили к ликвидации возгорания", – говорится в сообщении. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Алматы қаласының ПД | ДП г.Алматы (@almaty.police) По предварительной информации, причиной произошедшего могло стать короткое замыкание в подземных инженерных сетях. Пожар оперативно ликвидировали. Пострадавших нет. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. 14 июня в Ауэзовском районе вспыхнула трансформаторная подстанция.

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