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Происшествия

В центре Алматы из-под земли забил огонь

Пожарный, пожарные, пожарная служба, пожарно-спасательный автомобиль, пожарная машина, пожарный автомобиль, фото - Новости Zakon.kz от 25.06.2026 14:51 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
В Алматы на пересечении улиц Гагарина и Кабанбай батыра в Алмалинском районе из-под земли внезапно стал вырываться огонь, сообщает Zakon.kz.

Об инциденте, произошедшем накануне, сегодня, 25 июня 2026 года, рассказали в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Алматы.

"Во второй половине дня на пересечении улиц Гагарина и Кабанбай батыра очевидцы сообщили о возгорании подземных коммуникаций. На место происшествия незамедлительно прибыли полицейские, пожарные, представители аварийных служб и энергетики. Стражи порядка оцепили опасный участок и обеспечили безопасность граждан, а пожарные приступили к ликвидации возгорания", – говорится в сообщении.

По предварительной информации, причиной произошедшего могло стать короткое замыкание в подземных инженерных сетях.

Пожар оперативно ликвидировали. Пострадавших нет. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

14 июня в Ауэзовском районе вспыхнула трансформаторная подстанция.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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