Ночное столкновение двух грузовиков чуть не закончилось трагедией для жильцов частного дома в Алматы

Ночью 29 июля в Алматы на ул. Восточная объездная на пересечении с ул. Брянская столкнулись два грузовика: ЗИЛ-водовоз и Howo, сообщает Zakon.kz.

По словам водителя Howo, который медленно двигался по улице Брянская, водитель ЗИЛ, занимавшийся поливом зеленых насаждений, выехал с улицы Брянская.

Водитель Howo столкнулся с ним, когда ЗИЛ поворачивал на проезжую часть.

Во время этого столкновения у Howo пробило переднюю правую шину. Из-за этого грузовик потерял управление.

Удар был такой силы, что переднюю ходовую часть ЗИЛ вырвало.

После этого транспорт заскочил на маленький тротуар.

Тем временем сам Howo вслед за ЗИЛом тоже въехал на тротуар, переезжая арыки, и снося на своем пути кустарники и деревья. После этого он устремился в частный жилой дом.

Благодаря быстрой реакции водителя, автомобиль снес только часть забора и газовые трубы.

После этого Howo понесся вниз и благополучно остановился.

В результате этого ДТП пострадал водитель Howo.

Прибывшие на место медики его госпитализировали, но так как серьезных травм он не получил, то вернулся на место аварии. Не пострадал и водитель ЗИЛ.

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