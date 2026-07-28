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Происшествия

Ночное столкновение двух грузовиков чуть не закончилось трагедией для жильцов частного дома в Алматы

Ночная авария в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2026 03:34 Фото: Zakon.kz
Ночью 29 июля в Алматы на ул. Восточная объездная на пересечении с ул. Брянская столкнулись два грузовика: ЗИЛ-водовоз и Howo, сообщает Zakon.kz.

По словам водителя Howo, который медленно двигался по улице Брянская, водитель ЗИЛ, занимавшийся поливом зеленых насаждений, выехал с улицы Брянская.

Ночная авария в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2026 03:34

Фото: Zakon.kz

Водитель Howo столкнулся с ним, когда ЗИЛ поворачивал на проезжую часть.

Ночная авария в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2026 03:34

Фото: Zakon.k

Во время этого столкновения у Howo пробило переднюю правую шину. Из-за этого грузовик потерял управление.

Ночная авария в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2026 03:34

Фото: Zakon.kz

Удар был такой силы, что переднюю ходовую часть ЗИЛ вырвало.

Ночная авария в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2026 03:34

Фото: Zakon.kz

После этого транспорт заскочил на маленький тротуар.

Ночная авария в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2026 03:34

Фото: Zakon.kz

Тем временем сам Howo вслед за ЗИЛом тоже въехал на тротуар, переезжая арыки, и снося на своем пути кустарники и деревья. После этого он устремился в частный жилой дом.

Ночная авария в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2026 03:34

Фото: Zakon.kz

Благодаря быстрой реакции водителя, автомобиль снес только часть забора и газовые трубы.

Ночная авария в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2026 03:34

Фото: Zakon.kz

После этого Howo понесся вниз и благополучно остановился.

Ночная авария в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2026 03:34

Фото: Zakon.kz

В результате этого ДТП пострадал водитель Howo.

Ночная авария в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2026 03:34

Фото: Zakon.kz

Прибывшие на место медики его госпитализировали, но так как серьезных травм он не получил, то вернулся на место аварии. Не пострадал и водитель ЗИЛ.

Ранее мы писали о том, что двое казахстанцев погибли в ДТП на Алтае по вине нетрезвой россиянки без прав.

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Аксинья Титова
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