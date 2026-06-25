Названы топ-5 лучших туристских сел Казахстана
Фото: Zakon.kz
В Казахстане определили лучшие туристские села страны 2026 года, сообщает Zakon.kz.
Об этом 25 июня 2026 года проинформировали в Комитете по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта (МТС) РК:
"АО "НК "Kazakh Tourism" подвела итоги ежегодного национального конкурса "Үздік туристік ауыл". Проект нацелен на развитие устойчивого и экологического туризма, а также продвижение сельских территорий с уникальным природным, историческим и культурным наследием".
В список лучших туристских сел страны вошли:
- Басши (Кербулакский район области Жетысу);
- Торайгыр (Баянаульский район Павлодарской области);
- Берел (Катон-Карагайский район Восточно-Казахстанской области);
- Коробиха (Катон-Карагайский район Восточно-Казахстанской области);
- Имантау (Айыртауский район Северо-Казахстанской области).
В 2025 году победителями конкурса стали села Лепсы (область Жетысу), Наги Ильясова (Кызылординская область), Хан Ордасы (Западно-Казахстанская область), Поперечное (Восточно-Казахстанская область) и Шабанбай би (Карагандинская область).
"Сельский туризм Казахстана получает признание и на международном уровне. В 2023 году село Саты Алматинской области стало обладателем престижной награды "Best Tourism Villages by UN Tourism", войдя в число лучших туристских сел мира", – добавили в комитете.
12 июня 2026 года стало известно, что вход в один из главных памятников Казахстана стал дороже, но не для всех.
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