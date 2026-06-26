В стране, популярной у туристов, готовятся к надвигающейся "катастрофе" в аэропортах

Глава компании Aeroporti di Roma, управляющей аэропортами итальянской столицы Рима, Марко Тронконе предупредил о возможной "катастрофе" в аэропортах страны, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Oxu.Az, об этом он заявил в интервью Financial Times . По словам Тронконе, римские аэропорты будут вынуждены приостановить действие новой биометрической системы пограничного контроля Евросоюза EES, чтобы справиться с наплывом туристов летом.

Он считает, что разрешение пассажирам обходить новую систему въезда-выезда – единственный способ избежать "катастрофы" в предстоящие пиковые недели.

В соответствии с новыми правилами граждане, не являющиеся гражданами ЕС, должны проходить процедуру снятия отпечатков пальцев и фотографирования при первом въезде в блок.

Внедрение системы неоднократно откладывалось и было завершено в середине апреля, но ее запуск был омрачен неисправностями в технологии и длинными очередями для пассажиров даже вне пиковых летних месяцев, что побудило некоторые аэропорты приостановить часть проверок.

"Мы очень обеспокоены ситуацией летом. Этот процесс оказывается несовместимым с пиковыми объемами, с которыми мы столкнемся. Поэтому единственный выход – открыть клапан. Мы никак не сможем обеспечить 100-процентный охват", – пояснил глава Aeroporti di Roma.

В аэропортах предупреждают, что автоматизированные пункты проверки не всегда работают, и что пассажиры, которые уже проходили через EES, часто вынуждены проходить проверку заново, что увеличивает очереди.

Ранее сообщалось, что в одной из стран Ближнего Востока неожиданно восстановили авиасообщение.