Отвлекся от дороги и вылетел на встречку: пассажир погиб из-за водителя в области Абай

9 июля около 08:40 на 885-м километре автодороги Алматы – Усть-Каменогорск, вблизи села Жарма Жарминского района, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием четырех автомобилей, сообщает Zakon.kz.

По предварительным данным, озвученным ДП области Абай, водитель автомобиля Volkswagen Polo отвлекся от дороги, в результате чего не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с грузовым автомобилем Volvo.

В дальнейшем участниками дорожно-транспортного происшествия стали еще два транспортных средства – автомобиль Toyota Windom и грузовик DAF.

В результате аварии пассажирка автомобиля Volkswagen Polo от полученных травм скончалась на месте происшествия. Несколько участников ДТП с различными телесными повреждениями доставлены в медицинское учреждение.

По данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 345 Уголовного кодекса Республики Казахстан ("Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека").

Проводятся необходимые следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Накануне в полиции Алматы сделали жесткое заявление после двух смертельных ДТП.