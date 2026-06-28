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Происшествия

Два туриста пропали в районе Большого Алматинского пика

помощь спасателей, фото - Новости Zakon.kz от 28.06.2026 21:27 Фото: пресс-служба МЧС РК
В горах близ Алматы спасатели эвакуировали двух молодых людей, оказавшихся на высоте 3680 метров на Большом Алматинском пике. О пропаже туристов 22 и 23 лет близкие заявили на пульт 112, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС РК, утром 27 июня они отправились на восхождение и должны были вернуться в тот же день, однако в назначенное время на связь не вышли. Их мобильные телефоны оказались вне зоны покрытия сети. Последняя зафиксированная геолокация была отмечена около 17:00 в северной части пика.

После получения сигнала сотрудники МЧС выдвинулись в район поиска. В ходе операции туристы были обнаружены и благополучно спущены вниз, после чего сопровождены до экопоста. Медицинская помощь им не потребовалась.

Спасатели напомнили о необходимости заранее информировать близких о маршруте, учитывать погодные условия и уровень сложности горных маршрутов перед выходом в горы.

Ранее сообщалось, что дрейфовавших на озере туристов спасли в Павлодарской области.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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