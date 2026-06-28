В Павлодаре ногу ребенка зажало в велосипеде
Фото: пресс-служба ДЧС Павлодарской области
В Павлодаре сотрудники ДЧС оказали помощь ребенку, у которого нога застряла между рамой и педалью велосипеда, сообщает Zakon.kz.
Спасатели оперативно прибыли на место вызова и в присутствии родителей аккуратно освободили ногу ребенка с помощью специального инструмента.
По данным департамента, ребенок не пострадал и в медицинской помощи не нуждался.
Ранее сообщалось, что два туриста пропали в районе Большого Алматинского пика.
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