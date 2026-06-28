В Павлодаре ногу ребенка зажало в велосипеде

В Павлодаре сотрудники ДЧС оказали помощь ребенку, у которого нога застряла между рамой и педалью велосипеда, сообщает Zakon.kz.

Спасатели оперативно прибыли на место вызова и в присутствии родителей аккуратно освободили ногу ребенка с помощью специального инструмента.

По данным департамента, ребенок не пострадал и в медицинской помощи не нуждался.

Ранее сообщалось, что два туриста пропали в районе Большого Алматинского пика.