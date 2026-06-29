Упавшее дерево смяло два авто в Алматинской области: есть пострадавшие

Фото: Zakon.kz

В Енбекшиказахском районе Алматинской области дерево рухнуло на два автомобиля. Это произошло на участке автодороги между селами Енбек и Кырбалтабай, сообщает Zakon.kz.

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