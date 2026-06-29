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Происшествия

Упавшее дерево смяло два авто в Алматинской области: есть пострадавшие

Упавшее дерево на машину, упавшее дерево на автомобиль, фото - Новости Zakon.kz от 29.06.2026 16:07 Фото: Zakon.kz
В Енбекшиказахском районе Алматинской области дерево рухнуло на два автомобиля. Это произошло на участке автодороги между селами Енбек и Кырбалтабай, сообщает Zakon.kz.

Прибывшие на место происшествия сотрудники областного Департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Алматинской области приступили к разбору.

Известно, что пострадали четыре человека. Им на месте оказали медицинскую помощь.

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, фото - Новости Zakon.kz от 29.06.2026 16:07
Как возместить ущерб, если на авто упало дерево

27 июня сообщалось, что поломка катера на Алаколе едва не обернулась бедой.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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