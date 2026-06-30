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Происшествия

В Алматы кортеж с людьми в окнах устроил опасное шоу на дороге

В Алматы кортеж с людьми в окнах устроил опасное шоу на дороге, фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2026 22:13 Фото: Zakon.kz
В Алматы полицейские нашли и наказали всех участников опасного кортежа. Пассажиры высовывались из салонов авто, а сами водители опасно перестраивались с одной полосы на другую, сообщает Zakon.kz.

На кадрах распространенного в соцсети ролика видно, что из окон по пояс высунулись две девушки. Следом ехала другая иномарка, из люка которой вылез молодой человек. Рядом двигались друзья нарушителей, которые снимали все происходящее на телефоны. Замыкал колонну бирюзовый внедорожник, из окон которого также высунулись двое парней.

По информации КТК, полиция установила личности всех участников кортежа. Пассажирами оказались выпускники одной из школ. К ответственности привлекли четырех водителей, четырех несовершеннолетних выпускников, а также их родителей. Им выписали штрафы.

"Все участники были установлены. Водители всех транспортных средств привлечены к ответственности. Родители всех несовершеннолетних были привлечены к ответственности за ненадлежащее воспитание своего ребенка. Родителям – 20 МРП, водителям – 10 МРП, пассажирам – по 5 МРП". Официальный представитель ДП г. Алматы Салтанат Азирбек

Ранее сообщалось, что в Алматы произошла авария, в которой пострадали люди, повреждены дом и опора ЛЭП.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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