#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+35°
$
470.28
537.53
5.99
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+35°
$
470.28
537.53
5.99
Происшествия

"Брат жениха": карагандинский свадебный кортеж устроил опасное шоу на дороге

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, полиция, полицейские, ЦОУ, фото - Новости Zakon.kz от 21.07.2026 08:31 Фото: Zakon.kz
Праздник с размахом закончился массовыми протоколами: в Караганде патрульные жестко пресекли опасные маневры свадебного кортежа, передает Zakon.kz.

Об этом 21 июля 2026 года сообщили в пресс-службе Департамента полиции региона.

По данным ведомства, на одной из центральных улиц города патрульные полицейские пресекли опасные маневры свадебного кортежа, состоявшего из пяти автомобилей с одинаковыми наклейками "Брат жениха".

Водители демонстративно нарушали правила и создавали аварийные ситуации.

"Праздник праздником, но закон один для всех: патрульные пресекли опасные маневры, все пять машин отправлены на штрафстоянку, а на водителей составлены административные протоколы", – рассказали в ведомстве.

Полицейские добавили, что торжественный повод не дает права игнорировать ПДД.

Ранее пафосный кортеж в Алматы устроил беспредел на ВОАД.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Канат Болысбек
Читайте также
В Алматы кортеж с людьми в окнах устроил опасное шоу на дороге
22:13, 30 июня 2026
В Алматы кортеж с людьми в окнах устроил опасное шоу на дороге
Свадебный кортеж из элитных авто устроил беспредел в Актобе
16:00, 28 августа 2023
Свадебный кортеж из элитных авто устроил беспредел в Актобе
Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, патрульная машина
16:08, 14 апреля 2026
Участники свадебного кортежа, устроившие беспредел на дорогах Шымкента, лишились 12 авто
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Опубликовано расписание матчей &quot;Барыса&quot; на первом летнем предсезонном турнире
08:39, Сегодня
Опубликовано расписание матчей "Барыса" на первом летнем предсезонном турнире
Стало известно расписание Кубка Казахстана по хоккею
08:15, Сегодня
Стало известно расписание Кубка Казахстана по хоккею
Камару Усман объяснил поражение Дрикусу Дю Плесси проблемами со зрением
07:47, Сегодня
Камару Усман объяснил поражение Дрикусу Дю Плесси проблемами со зрением
Сергей Кейлер оценил свой дебют за &quot;Ордабасы&quot; и похвалил атмосферу в Шымкенте
07:25, Сегодня
Сергей Кейлер оценил свой дебют за "Ордабасы" и похвалил атмосферу в Шымкенте
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: