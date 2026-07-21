"Брат жениха": карагандинский свадебный кортеж устроил опасное шоу на дороге
Фото: Zakon.kz
Праздник с размахом закончился массовыми протоколами: в Караганде патрульные жестко пресекли опасные маневры свадебного кортежа, передает Zakon.kz.
Об этом 21 июля 2026 года сообщили в пресс-службе Департамента полиции региона.
По данным ведомства, на одной из центральных улиц города патрульные полицейские пресекли опасные маневры свадебного кортежа, состоявшего из пяти автомобилей с одинаковыми наклейками "Брат жениха".
Водители демонстративно нарушали правила и создавали аварийные ситуации.
"Праздник праздником, но закон один для всех: патрульные пресекли опасные маневры, все пять машин отправлены на штрафстоянку, а на водителей составлены административные протоколы", – рассказали в ведомстве.
Полицейские добавили, что торжественный повод не дает права игнорировать ПДД.
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