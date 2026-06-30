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Происшествия

Пожар в одной из областей Казахстана выдал себя из космоса

Дым, поля, пламя, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2026 03:30 Фото: magnific
30 июня на побережье озера Сасыкколь (Абайская область) загорелись сухая трава и камыш. Огонь распространился на площади почти в 30 гектаров, сообщает Zakon.kz.

Как передает ktk.kz, по словам спасателей, пожар вычислили из космоса. Спутник зафиксировал термальную точку. На место тут же выехали экстренные службы.

Несмотря на оперативность, подобраться к очагу моментально не получилось: местность является болотистой. Спасатели и госслужбы делают все, чтобы справиться со стихией.

Жилых домов и других построек здесь нет: это значит, что населению Урджарского района ничего не угрожает.

"Прибывшие на место спасатели обнаружили, что горят сухая трава и камыш в труднодоступной болотистой местности на берегу озера Сасыкколь. В настоящее время ведутся работы по локализации и тушению пожара", – сказал Ернар Касенов, официальный представитель ДЧС области.

Ранее мы сообщали, что грузовик вспыхнул после аварии на одной из главных трасс Казахстана.

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Аксинья Титова
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