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Происшествия

Тушение осложняется сильным ветром: крупный степной пожар вспыхнул в области Абай

Степной пожар, степные пожары, пожар в степи, фото - Новости Zakon.kz от 18.08.2026 18:55 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Спасатели сбили пламя степного пожара в Мынбулакском сельском округе области Абай. Там горела сухая трава на площади 75 гектаров. Сообщение о воспламенении на участке Когалы поступило в ДЧС региона 17 августа 2026 года, передает Zakon.kz.

Работы по ликвидации возгорания продолжаются. По состоянию на 18 августа открытого горения и отдельных очагов не наблюдается, отметили в пресс-службе ведомства.

"Проводятся работы по проливке и окарауливанию территории в целях недопущения повторного возгорания. Тушение осложняется высокой сухостью растительного покрова и сильными порывами ветра, способствующими быстрому распространению огня и возникновению повторных очагов", – прокомментировали в ДЧС области Абай.

Труднодоступные участки степной местности требуют от спасателей особо тщательной обработки.

"К ликвидации возгорания привлечены силы и средства подразделений МЧС, местных исполнительных органов, ДП, а также "Ауыл құтқарушылары" – всего 65 человек и 16 единиц техники", – рассказали в ДЧС.

Пожарные работают на месте в круглосуточном режиме. В ДЧС заверили, что угрозы населенным пунктам и хозяйственным объектам нет, а ситуация находится под полным контролем МЧС.

Ранее лесные пожары охватили несколько регионов Казахстана.

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Фото Денис Брагин
Денис Брагин
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