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Происшествия

"Звезда" 10-го уровня: пенсионерка заработала миллионы на доверчивых казахстанцах

Мошенничество, мошенники, мошенник, мошеннические схемы, вид мошенничества, финансовая пирамида, пирамида, финансовые аферы, финансовая афера, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2026 23:15 Фото: freepik
В Атырау 70-летняя "звезда" финпирамиды Finiko получила условный срок. Суд признал пенсионерку виновной в обмане вкладчиков на 10 млн тенге. Помимо взыскания ущерба, осужденной неожиданно запретили посещать развлекательные заведения, передает Zakon.kz.

Как пишет 2 июля 2026 года издание "Ак Жайык", о версии суда, осужденная была одной из ключевых фигур местной структуры скандального проекта. На улице Сейфуллина в Атырау функционировал офис, куда завлекали потенциальных жертв.

Организаторы рассказывали горожанам о "выгодных инвестиционных программах", помогали зарегистрироваться на платформе и настойчиво убеждали инвестировать деньги. Пенсионерка не просто рассказывала о проекте: она проводила презентации, администрировала чаты в WhatsApp и Telegram, подробно объясняла принцип работы платформы и демонстрировала фотографии дорогих автомобилей и других покупок, которые якобы были сделаны благодаря доходам от инвестиций.

Одним из потерпевших стал местный житель, который узнал о компании через знакомых и пришел в офис на встречу. По его словам, пенсионерка уверяла, что схема надежна, а вложения будут приносить высокий доход, сравнивая их с банковским депозитом. Поверив этим обещаниям, мужчина сначала продал свой автомобиль и вложил около 1,4 млн тенге в программу "Закрой кредит". Первое время все выглядело убедительно: он получил две выплаты – 500 тысяч и еще 450 тысяч тенге.

"Позже ему предложили перейти на программу "Автокредит", которая, как утверждалось, была еще выгоднее. Мужчина дважды принес в офис наличные – сначала 6,5 миллиона тенге, затем еще 2,9 млн тенге. После этого выплаты прекратились. Общий ущерб, установленный судом, составил 9,9 млн тенге", – говорится в сообщении.

На судебном процессе пенсионерка вину категорически не признала. Она утверждала, что сама была обычным вкладчиком, никому ничего не гарантировала и лишь помогала желающим зарегистрироваться на платформе.

По ее версии, помещение на улице Сейфуллина использовалось не для Finiko, а для другого проекта и продажи биологически активных добавок. Однако суд этим объяснениям не поверил: во время обыска в офисе нашли плакаты и другие материалы с символикой финансовой пирамиды, а свидетели подтвердили, что именно там проходили встречи и принимались деньги.

"В приговоре отдельно отмечается, что никакой реальной инвестиционной деятельности компания не вела. Доходы первым участникам выплачивались исключительно за счет денег новых вкладчиков, а внутренняя единица расчета – "цифрон" – не имела никакой финансовой ценности", – отмечается в публикации.

Примечательно, что это уже третий обвинительный приговор пенсионерке по эпизодам, связанным с деятельностью Finiko. Суд огласил решение по нынешнему делу с ущербом почти в 10 миллионов тенге, а через несколько дней — еще по одному аналогичному эпизоду. Несмотря на это, окончательное наказание осталось прежним — пять лет лишения свободы условно с установлением пробационного контроля. Кроме того, суд взыскал с осужденной в пользу обманутого потерпевшего все 9,9 миллиона тенге.

В решении суда зафиксирована и весьма необычная деталь. Помимо стандартной обязанности уведомлять службу пробации о смене места жительства или работы, 70-летней осужденной официально запретили посещать увеселительные и развлекательные заведения.

28 мая казахстанцам напомнили, как распознать финансовую пирамиду и как не стать жертвой мошенников.

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Канат Болысбек
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