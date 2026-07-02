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Происшествия

В Туркестане в ДТП погиб полицейский

Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, патрульная машина, фото - Новости Zakon.kz от 02.07.2026 15:48 Фото: Zakon.kz
2 июля 2026 года в Туркестане при исполнении служебных обязанностей погиб старший инспектор батальона патрульной полиции Управления полиции Бауыржан Конысбеков, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе областного Департамента полиции (ДП) рассказали, что экипаж патрульной полиции был направлен для пресечения грубого нарушения Правил дорожного движения (ПДД) водителем легкового авто.

"На пересечении проспекта Саттарханова и улицы Тараз патрульный автомобиль Chevrolet Cobalt попал в дорожно-транспортное происшествие. В результате полученных травм капитан полиции Бауыржан Конысбеков скончался на месте".Пресс-служба ДП Туркестанской области

По данному факту начато досудебное расследование. Также проводится комплекс необходимых следственных и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Уже по итогам расследования будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством.

Министр внутренних дел Казахстана Ержан Саденов выразил соболезнования родным и близким Конысбекова. Он также отметил, что МВД окажет всестороннюю поддержку семье погибшего.

23 июня 2026 года в Кегенском районе на 52-м километре автодороги Кокпек – Коктал – Кеген, в районе перевала Кеген, в стороне от трассы был обнаружен обгоревший труп мужчины. Погибшим оказался действующий сотрудник органов внутренних дел, старший оперуполномоченный Управления полиции (УП) Ауэзовского района Алматы.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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