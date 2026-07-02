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Мошенники начали использовать новую легенду: как защитить свои данные

В Казахстане участились случаи телефонного мошенничества, фото - Новости Zakon.kz от 02.07.2026 18:10 Фото: magnific.com
Комитет государственных доходов Министерства финансов РК предупредил граждан об участившихся случаях телефонного мошенничества, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве напомнили, что сотрудники КГД не звонят гражданам с сообщениями о поступлении каких-либо писем, не предлагают получить документы через почту или курьерскую службу и не запрашивают SMS-коды, в том числе поступающие с номера 1414.

Также представители Комитета никогда не требуют сообщать коды подтверждения, пароли, реквизиты банковских карт и другие персональные данные.

Если вам поступил подобный звонок, в КГД рекомендуют:

  • не сообщать коды из SMS и личную информацию;
  • не переходить по присланным ссылкам и не устанавливать неизвестные приложения;
  • немедленно прекратить разговор;
  • при необходимости самостоятельно обратиться в органы государственных доходов по официальным каналам связи.

В Комитете призвали граждан сохранять бдительность, предупредить о подобных схемах своих родных и близких и доверять только официальным источникам информации.

Ранее сообщалось, что казахстанка продала квартиру по указанию мошенников, но вмешалась полиция.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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