Мошенники начали использовать новую легенду: как защитить свои данные
Фото: magnific.com
Комитет государственных доходов Министерства финансов РК предупредил граждан об участившихся случаях телефонного мошенничества, сообщает Zakon.kz.
В ведомстве напомнили, что сотрудники КГД не звонят гражданам с сообщениями о поступлении каких-либо писем, не предлагают получить документы через почту или курьерскую службу и не запрашивают SMS-коды, в том числе поступающие с номера 1414.
Также представители Комитета никогда не требуют сообщать коды подтверждения, пароли, реквизиты банковских карт и другие персональные данные.
Если вам поступил подобный звонок, в КГД рекомендуют:
- не сообщать коды из SMS и личную информацию;
- не переходить по присланным ссылкам и не устанавливать неизвестные приложения;
- немедленно прекратить разговор;
- при необходимости самостоятельно обратиться в органы государственных доходов по официальным каналам связи.
В Комитете призвали граждан сохранять бдительность, предупредить о подобных схемах своих родных и близких и доверять только официальным источникам информации.
Ранее сообщалось, что казахстанка продала квартиру по указанию мошенников, но вмешалась полиция.
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