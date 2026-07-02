Жителей эвакуировали в Алматинской области из-за риска ЧС

В Алматинской области продолжаются превентивные и аварийно-восстановительные мероприятия под координацией МЧС Казахстана совместно с местными исполнительными органами, сообщает Zakon.kz.

Специалисты ведут работы по возвращению водного потока из карьера в основное русло реки Аксай. На участке задействована инженерная техника, выполняются необходимые берегоукрепительные и гидротехнические мероприятия.

В Карасайском районе для обеспечения безопасности заранее эвакуированы жители девяти частных домов. Всего из опасной зоны вывезены 11 человек, включая одного ребенка. Пострадавших нет, с населением проведены разъяснительные работы.

В Енбекшиказахском районе продолжаются берегоукрепительные работы, расчистка поврежденного участка дороги и восстановление транспортного сообщения. Ранее были эвакуированы 42 человека, среди них пятеро детей и восемь иностранных граждан. Пострадавших нет.

К ликвидации последствий и профилактическим мероприятиям привлечены подразделения МЧС, военнослужащие воинской части 28237, специалисты "Казселезащиты" и представители местных органов власти.

Ситуация находится под постоянным контролем МЧС Казахстана.

Ранее сообщалось, что турист из Великобритании чуть не стал жертвой селя недалеко от Алматы.