Пожар вспыхнул у супермаркета в Актобе рядом с жилым домом
Фото: Zakon.kz
В Актобе произошло возгорание кровли котельной супермаркета, пристроенной к пятиэтажному жилому дому. Инцидент случился в районе Алматы на улице Айтеке би, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы МЧС РК, спасатели оперативно прибыли на место и ликвидировали пожар, не допустив распространения огня.
Пострадавших нет. Причину возгорания устанавливают.
Ранее сообщалось, что Казахстан накрыла новая волна лесных пожаров.
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