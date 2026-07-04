Из-за модной игрушки семилетняя казахстанка сильно обожгла руку

В Алматы семилетняя Диана Пак получила сильный химический ожог руки третьей степени из-за распространенной игрушки-антистресс "Нидоу", сообщает Zakon.kz.

По данным "КТК", инцидент произошел на прошлой неделе, когда игрушка внезапно взорвалась прямо у девочки в руках. Гелеобразная жидкость, из которой состоит так называемый "Нидоу", прилипла к коже и девочка почти неделю провела в больнице.

Игрушка пользуется популярностью у детей и доступна во многих магазинах Казахстана. По словам продавцов, ее активно завозят из Китая.

"Все, что можно делать с игрушкой – это мять ее и просто получать удовольствие от процесса. Так называемый "Нидоу" можно встретить разных форм и цветов. Объединяет их лишь состав и резкий неприятный запах. Игрушка сделана из эластичной оболочки, под которой находится гелеобразный наполнитель, похожий на клей. Из чего он сделан, производители не указывают. Но именно он и представляет опасность. Особенно опасной игрушка становится после нагревания. Новый тренд появился в TikTok", – говорится в репортаже.

В Министерстве здравоохранения Казахстана заявили, после появления товара в продаже его проверят на соответствие требованиям безопасности. Если нарушения подтвердятся, продукцию изымут с прилавков, а продавцу может грозить административный штраф.

"Любой потребитель, который приобретает игрушку, может потребовать сертификацию о соответствии. Нужно, наверное, и самим покупателям присмотреться, оценить игрушку по внешним факторам. Не должно быть и запаха такого, потом не должно быть каких-то резких таких углов, которые могут поранить ребенка", – прокомментировала главный эксперт управления контроля за соблюдением требований технических регламентов КСЭК МЗ РК Розалина Ермекпаева.

Что касается пострадавшей девочки, то она еще две недели будет ходить на перевязки и физиотерапию. А ее родители хотят добиться, чтобы опасную игрушку сняли с продажи и обратились в полицию.

Со слов официального представителя ДП города Алматы Салтанат Азирбек, данный факт зарегистрирован и в управлении полиции Бостандыкского района проводится проверка.

"Вместе с тем стоит отметить, что заявителю необходимо обратиться в департамент контроля качества по оказанию медицинских услуг, чтобы они провели профильную проверку", – дополнила Азирбек.

Кроме того 19-летняя алматинка впала в кому после того, как во время семейной прогулки на нее рухнуло дерево.