#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+19°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+19°
$
485.95
565.74
6.83
Происшествия

Из-за модной игрушки семилетняя казахстанка сильно обожгла руку

Опасные игрушки, фото - Новости Zakon.kz от 04.07.2026 07:17 Фото: Zakon.kz/Алия Абди
В Алматы семилетняя Диана Пак получила сильный химический ожог руки третьей степени из-за распространенной игрушки-антистресс "Нидоу", сообщает Zakon.kz.

По данным "КТК", инцидент произошел на прошлой неделе, когда игрушка внезапно взорвалась прямо у девочки в руках. Гелеобразная жидкость, из которой состоит так называемый "Нидоу", прилипла к коже и девочка почти неделю провела в больнице.

Игрушка пользуется популярностью у детей и доступна во многих магазинах Казахстана. По словам продавцов, ее активно завозят из Китая.

"Все, что можно делать с игрушкой – это мять ее и просто получать удовольствие от процесса. Так называемый "Нидоу" можно встретить разных форм и цветов. Объединяет их лишь состав и резкий неприятный запах. Игрушка сделана из эластичной оболочки, под которой находится гелеобразный наполнитель, похожий на клей. Из чего он сделан, производители не указывают. Но именно он и представляет опасность. Особенно опасной игрушка становится после нагревания. Новый тренд появился в TikTok", – говорится в репортаже.

В Министерстве здравоохранения Казахстана заявили, после появления товара в продаже его проверят на соответствие требованиям безопасности. Если нарушения подтвердятся, продукцию изымут с прилавков, а продавцу может грозить административный штраф.

"Любой потребитель, который приобретает игрушку, может потребовать сертификацию о соответствии. Нужно, наверное, и самим покупателям присмотреться, оценить игрушку по внешним факторам. Не должно быть и запаха такого, потом не должно быть каких-то резких таких углов, которые могут поранить ребенка", – прокомментировала главный эксперт управления контроля за соблюдением требований технических регламентов КСЭК МЗ РК Розалина Ермекпаева.

Что касается пострадавшей девочки, то она еще две недели будет ходить на перевязки и физиотерапию. А ее родители хотят добиться, чтобы опасную игрушку сняли с продажи и обратились в полицию.

Со слов официального представителя ДП города Алматы Салтанат Азирбек, данный факт зарегистрирован и в управлении полиции Бостандыкского района проводится проверка.

"Вместе с тем стоит отметить, что заявителю необходимо обратиться в департамент контроля качества по оказанию медицинских услуг, чтобы они провели профильную проверку", – дополнила Азирбек.

Кроме того 19-летняя алматинка впала в кому после того, как во время семейной прогулки на нее рухнуло дерево.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
новые игрушки набирают обороты
01:05, 02 июня 2026
Странная игрушка захватила детей и вызвала волну споров в Китае
Семилетняя девочка лишилась части пальца на эскалаторе в торговом центре Актау
00:53, 04 марта 2024
Семилетняя девочка лишилась части пальца на эскалаторе в торговом центре Актау
Зал суда, суд, присяжные, суд присяжных
20:44, 15 июля 2024
Убийца Миланы Давыдовой во время оглашения приговора порезал себе руку
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Даниил Медведев
07:46, Сегодня
Даниил Медведев объяснил поражение в третьем круге "Уимблдона"
Серена Уильямс
07:11, Сегодня
Организаторы "Уимблдона" скорректировали расписание турнира ради Серены Уильямс
Шахмурза Адырбеков
06:48, Сегодня
"Тренчин" с Адырбековым проиграл в товарищеском матче
Вадим Яковлев
06:17, Сегодня
"Нафтан" с казахстанцем Яковлевым в составе уступил в чемпионате Беларуси
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: