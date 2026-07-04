Помылся и постирал белье: ночная выходка полностью голого казахстанца ужаснула Сеть
Фото: скриншот видео
Банный вечер прямо в центре города устроил себе житель Петропавловска ночью 2 июля 2026 года. Мужчина полностью разделся и помылся в фонтане на главной площади города, передает Zakon.kz.
Как сообщает Qazaqstan Media, необычное "купание" попало на видео и разлетелось по соцсетям. Ролик вызвал волну возмущения и десятки комментариев. Сухой фонтан, где развернулись события, излюбленное место детей.
И увидеть там голого мужчину, который к тому же полоскал там свое нижнее белье, стало шоком. Пользователи не оценили ночной перформанс.
Полицейским долго искать любителя водных процедур не пришлось. Его личность быстро установили и привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство.
Сам нарушитель объяснил, что все произошло после встречи с друзьями.
"Сидел в парке с друзьями, выпивал пиво. Потом дальше ничего не помню, как полез в фонтан. В содеянном раскаиваюсь. Больше такого не повторится в жизни", – рассказал мужчина.
Ближайшие 15 суток он будет мыться строго по расписанию. Его закрыли в изоляторе.
Ранее обнаженный астанчанин с ножом разгуливал по детской площадке.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript