"Это она меня ранила": пьяный тиран истекал кровью и устроил шоу перед полицией в Алматы

В Алматы полицейские пресекли очередной случай бытового насилия после обращения жительницы Медеуского района. Женщина сообщила, что супруг несколько дней злоупотребляет алкоголем, ведет себя агрессивно и применяет к ней физическую силу, передает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе городского Департамента полиции, на вызов незамедлительно прибыли сотрудники правоохранительных органов. Информация, изложенная заявительницей, подтвердилась.

Мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и вел себя агрессивно.

"Во время разбирательства выяснилось, что у него открылось старое ранение. Полицейские вызвали бригаду скорой медицинской помощи", – сообщили 5 июля 2026 года в ведомстве.

Позже мужчина попытался заявить, что ножевое ранение ему якобы нанесла супруга. Однако эта версия не подтвердилась.

"В дальнейшем он признал, что травму получил ранее при иных обстоятельствах", – отметили в полиции.

После оказания медицинской помощи мужчину доставили в подразделение полиции. В отношении него сотрудниками подразделения по защите женщин от бытового насилия вынесено защитное предписание.

"Главной задачей полицейских в этой ситуации стало обеспечение безопасности женщины и недопущение дальнейшего насилия", – подчеркнули в ведомстве.

Ранее сообщалось, что казахстанку жестоко забил до смерти бывший мужчина.