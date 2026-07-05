#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+19°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+19°
$
485.95
565.74
6.83
Происшествия

"Это она меня ранила": пьяный тиран истекал кровью и устроил шоу перед полицией в Алматы

Кулаки, драка, насилие, нападение, потасовка, избиение, перепалка, схватка, разборка, разборки, рукоприкладство, побои, конфликт, бой, борьба, фото - Новости Zakon.kz от 06.07.2026 01:50 Фото: pexels
В Алматы полицейские пресекли очередной случай бытового насилия после обращения жительницы Медеуского района. Женщина сообщила, что супруг несколько дней злоупотребляет алкоголем, ведет себя агрессивно и применяет к ней физическую силу, передает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе городского Департамента полиции, на вызов незамедлительно прибыли сотрудники правоохранительных органов. Информация, изложенная заявительницей, подтвердилась.

Мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и вел себя агрессивно.

"Во время разбирательства выяснилось, что у него открылось старое ранение. Полицейские вызвали бригаду скорой медицинской помощи", – сообщили 5 июля 2026 года в ведомстве.

Позже мужчина попытался заявить, что ножевое ранение ему якобы нанесла супруга. Однако эта версия не подтвердилась.

"В дальнейшем он признал, что травму получил ранее при иных обстоятельствах", – отметили в полиции.

После оказания медицинской помощи мужчину доставили в подразделение полиции. В отношении него сотрудниками подразделения по защите женщин от бытового насилия вынесено защитное предписание.

"Главной задачей полицейских в этой ситуации стало обеспечение безопасности женщины и недопущение дальнейшего насилия", – подчеркнули в ведомстве.

Ранее сообщалось, что казахстанку жестоко забил до смерти бывший мужчина.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Канат Болысбек
Читайте также
Льва Джуму вновь обидели: зоопарк Алматы передал материалы в полицию
20:17, 11 июня 2026
Льва Джуму вновь обидели: зоопарк Алматы передал материалы в полицию
Публичный дом выявили полицейские в Бостандыкском районе Алматы
17:44, 07 июня 2026
Массаж с продолжением: подпольное "логово страсти" накрыли в элитном районе Алматы
Казахстанке за 20 млн тенге пообещали устроить мужа директором крупного рынка Алматы
13:49, 22 июля 2024
Казахстанке за 20 млн тенге пообещали устроить мужа директором крупного рынка Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Дмитрий Попко отдал всего два гейма в матче квалификации &quot;Челленджера&quot; в Колумбии
02:44, 06 июля 2026
Дмитрий Попко отдал всего два гейма в матче квалификации "Челленджера" в Колумбии
Синнер победил Мочизуки и вышел в четвертьфинал &quot;Уимблдона&quot;
02:17, 06 июля 2026
Синнер победил Мочизуки и вышел в четвертьфинал "Уимблдона"
Первая ракетка мира Соболенко потерпела сенсационное поражение на &quot;Уимблдоне&quot;-2026
01:44, 06 июля 2026
Первая ракетка мира Соболенко потерпела сенсационное поражение на "Уимблдоне"-2026
Анна Данилина завершила выступление в миксте на &quot;Уимблдоне&quot;-2026
01:17, 06 июля 2026
Анна Данилина завершила выступление в миксте на "Уимблдоне"-2026
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: