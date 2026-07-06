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Происшествия

Крупный пожар вспыхнул на производстве пескоблоков в Таразе

пожар в Таразе, фото - Новости Zakon.kz от 07.07.2026 00:07 Фото: пресс-служба МЧС РК
В Таразе произошел пожар в одноэтажном цехе по производству пескоблоков, расположенном на улице Сыпатай батыра. После получения сообщения на место происшествия были оперативно направлены подразделения МЧС, сообщает Zakon.kz.

По прибытии пожарные установили, что производственное здание полностью охвачено открытым пламенем. Для ликвидации возгорания были поданы пожарные стволы, а также приняты меры, чтобы не допустить распространения огня на соседние объекты.

Благодаря слаженным действиям спасателей пожар удалось полностью ликвидировать. Площадь возгорания составила 350 кв. м.

В тушении были задействованы 36 сотрудников МЧС и 10 единиц специальной техники.

Информация о пострадавших не поступала.

Ранее сообщалось, что запах гари накрыл Атырау из-за крупного пожара в регионе.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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