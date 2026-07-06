Столкновение в Алматы: байкеры покинули седло мотоцикла после удара об автомобиль
По данным специального корреспондента Zakon.kz, автомобиль BYD двигался по Сейфуллина в северном направлении.
В момент, когда на пересечении он поворачивал на улицу Никитина, по Сейфуллина в южном направлении (ему навстречу) ехал мотоцикл Honda.
В седле мотоцикла было два наездника. Избежать столкновения не удалось.
Мотоциклу некуда было деваться и он на полном ходу протаранил автомобиль.
Водитель BYD не смог остановиться сразу. Его транспортное средство последовало дальше и врезалось в бордюр, едва не вылетев с дороги на тротуар в рекламный билборд.
В результате этого ДТП пострадали оба мотоциклиста.
В момент столкновения с автомобилем они вылетели из седла мотоцикла.
Водитель двухколесного транспортного средства находится в тяжелом состоянии. Его вместе с пассажиром госпитализировали с места аварии.
Водитель автомобиля не пострадал.
Ранее сообщалось, что водитель погиб после тарана трамвайного столба в Павлодаре.