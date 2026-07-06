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Происшествия

Столкновение в Алматы: байкеры покинули седло мотоцикла после удара об автомобиль

ДТП в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 07.07.2026 02:57 Фото: Zakon.kz
Ночью 7 июля в Алматы на пересечении Сейфуллина-Никитина, возле торгового центра Forum, произошло стокновеление автомобиля и мотоцикла, сообщает Zakon.kz.

По данным специального корреспондента Zakon.kz, автомобиль BYD двигался по Сейфуллина в северном направлении.

В момент, когда на пересечении он поворачивал на улицу Никитина, по Сейфуллина в южном направлении (ему навстречу) ехал мотоцикл Honda.

ДТП в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 07.07.2026 02:57

Фото: Zakon.kz

В седле мотоцикла было два наездника. Избежать столкновения не удалось.

ДТП в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 07.07.2026 02:57

Фото: Zakon.kz

Мотоциклу некуда было деваться и он на полном ходу протаранил автомобиль.

ДТП в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 07.07.2026 02:57

Фото: Zakon.kz

Водитель BYD не смог остановиться сразу. Его транспортное средство последовало дальше и врезалось в бордюр, едва не вылетев с дороги на тротуар в рекламный билборд.

ДТП в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 07.07.2026 02:57

Фото: Zakon.kz

В результате этого ДТП пострадали оба мотоциклиста.

ДТП в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 07.07.2026 02:57

Фото: Zakon.kz

В момент столкновения с автомобилем они вылетели из седла мотоцикла.

ДТП в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 07.07.2026 02:57

Фото: Zakon.kz

Водитель двухколесного транспортного средства находится в тяжелом состоянии. Его вместе с пассажиром госпитализировали с места аварии.

ДТП в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 07.07.2026 02:57

Фото: Zakon.kz

Водитель автомобиля не пострадал.

Ранее сообщалось, что водитель погиб после тарана трамвайного столба в Павлодаре.

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Аксинья Титова
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