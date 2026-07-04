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События

Казахстанские врачи сотворили чудо и спасли ребенка от страшной ампутации

Больница, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, операция, операционная, медицинские инструменты, фото - Новости Zakon.kz от 04.07.2026 21:48 Фото: pexels
В Павлодаре 8-летний мальчик, который получил тяжелую травму циркулярной пилой, едва не лишился руки. Врачи сотворили чудо – буквально пришили кисть обратно и смогли сохранить ее, передает Zakon.kz.

Как сообщает 4 июля 2026 года телеканал "Ирбис ТВ", несчастный случай произошел в одном из аксуских сел. Пока взрослые занимались ремонтом, восьмилетний мальчик играл рядом с работающей циркулярной пилой и по неосторожности получил тяжелую травму руки.

Сначала ребенка доставили в больницу города металлургов, а затем и экстренно перевезли в Павлодар, в детскую областную. Врачи сразу же начали операцию. Вопрос стоял об ампутации кисти.

"Травма была весьма тяжелая, были повреждены кости, сухожилия, мягкие ткани, мышцы. Глубина доходила до костей. Сухожилия полностью собраны с операционного поля", – сообщил Нурсултан Муканов, врач-травматолог павлодарской областной детской больницы.

Операция продолжалась около трех часов. В итоге медикам удалось сохранить не только руку, но и ее функции. Сейчас маленький пациент находится на амбулаторном лечении дома.

С начала года в Павлодарской области зарегистрировано 15 540 детских травм, из них 6 617 – бытовые. Поэтому врачи призывают родителей не оставлять ребенка детей присмотра. Особенно рядом со строительными инструментами и электрооборудованием.

Ранее алматинские хирурги совершили невозможное ради спасения 9-летнего ребенка.

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Канат Болысбек
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