Интим-видео несовершеннолетней продавали в закрытых Telegram-каналах на юге Казахстана

В области Жетысу полицейские задержали 22-летнего парня, который обманом получал у несовершеннолетней интимные видео через TikTok, а затем продавал их в закрытых Telegram-каналах. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания, передает Zakon.kz.

По данным областного Департамента полиции, сотрудники киберполиции при содействии движения "Жаңа адамдар" пресекли распространение порнографических материалов. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого.

Им оказался 22-летний житель Алакольского района. По данным следствия, злоумышленник познакомился с несовершеннолетней в популярной социальной сети TikTok, после чего продолжил общение в одном из мессенджеров.

"Войдя в доверие к девушке, он, используя психологическое давление, угрозы, а также обещание денежного вознаграждения в размере 20 тысяч тенге, получил от нее материалы интимного характера. В дальнейшем подозреваемый незаконно реализовывал полученные видеоматериалы через закрытые каналы одного из мессенджеров, извлекая материальную выгоду", – рассказали в полиции.

Подозреваемый установлен и водворен в изолятор временного содержания. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия. Кроме того, проверяется его причастность к совершению аналогичных преступлений.

Ранее за угрозу распространить интимные видео задержан казахстанец.