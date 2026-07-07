Уличный грабитель устроил ночную "охоту" на женщин с iPhone на западе Казахстана

Фото: pixabay

Сотрудники криминальной полиции Уральска раскрыли грабеж, совершенный ночью во дворе одного из домов по улице Циолковского. Подозреваемый открыто похитил у женщины сумку, в которой находились ключи от дома и iPhone 11, сообщает Zakon.kz.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий предполагаемый налетчик был задержан. Им оказался 30-летний местный житель. Вместе с тем полицейским удалось установить его причастность еще к одному аналогичному преступлению, совершенному днем ранее. "В том случае подозреваемый открыто похитил у женщины сумку, в которой находились личные вещи и денежные средства. Часть похищенного имущества изъята", – пояснили в полиции. В настоящее время задержанный водворен в изолятор временного содержания, по обоим фактам проводится досудебное расследование. Ранее все в том же Уральске раскрыли факт скотокрадства, совершенный в одном из микрорайонов города.

Поделитесь новостью