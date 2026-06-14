Мужчину с гранатой задержали в Алматы

Алматинские полицейские задержали подозрительного мужчину на проспекте Райымбека. При нем обнаружили нож и предмет, похожий на гранату, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в ДП Алматы 14 июня 2026 года, сотрудниками полиции был задержан мужчина, поведение которого вызвало подозрения.

"При досмотре в его барсетке обнаружены нож и предмет, внешне схожий с гранатой. На место была вызвана следственно-оперативная группа и специалисты-саперы. В результате проверки установлено, что изъятый предмет является учебной гранатой и не представляет опасности".

Со слов задержанного, предметы он якобы обнаружил ранее, а нож носил при себе для бытовых нужд. Данная информация проверяется.

Также установлено, что мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности.

"Полиция Алматы призывает граждан не носить при себе предметы, представляющие потенциальную опасность, и незамедлительно сообщать на "102" о находках, похожих на оружие или боеприпасы".

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