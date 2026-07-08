Локомотив загорелся на железной дороге под Астаной

Фото: пресс-служба МЧС РК

В Аршалынском районе Акмолинской области загорелся грузовой локомотив. Огонь распространился в кабине машиниста на площади около 15 кв. м, сообщает Zakon.kz.

Пожар удалось оперативно ликвидировать благодаря силам пожарного поезда из Астаны. В результате происшествия никто не пострадал, информации о погибших нет. По предварительной версии, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки. Спасатели напоминают: при возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо обращаться по телефонам 101 или 112. Фото: пресс-служба МЧС РК Ранее сообщалось, что робот-пылесос устроил страшный пожар в доме.

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