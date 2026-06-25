Как угоняют машины в Казахстане и какие ошибки автовладельцев помогают угонщикам

Казахстанцев предупреждают о новой схеме автоугона. Злоумышленники представляются перевозчиками и увозят машины в неизвестном направлении. От того, насколько оперативно и грамотно владелец отреагирует, зависит вероятность возврата. Как не допустить кражу автомобиля – в материале Zakon.kz.

В Алматы выявлен нестандартный способ угонять автомобили. Жулики используют популярные сервисы поиска перевозчиков.

Чаще всего объявления о перевозке машин и грузов размещают для доставки из Алматы и Алматинской области в другие регионы страны.

После появления публикации злоумышленники связываются с заказчиками и водителями автовозов через мессенджеры.

Заказчикам они представляются организаторами перевозки либо водителями, а водителям – заказчиками груза.

Войдя в доверие к обеим сторонам, преступники договариваются об условиях "сотрудничества". После выезда транспортного средства из Алматы угонщики организовывают перегрузку похищенного автомобиля и увозят его туда, куда себе надо, – вот и все: как говорится, ищи, пиши пропало.

"Мошенники посредством звонков и интернета находят клиентов, кто хочет перегнать машину, далее ту машину с одного эвакуатора перегружают на другой, на третий, и авто пропадает. Но это считается не угоном, а мошенничеством", – сказал заместитель начальника Управления криминальной полиции ДП Алматы Владимир Решетников.

В ДП не абстрактно рассказали, а привели конкретный пример. 7 июня 2026 года в полицию обратился алматинец с заявлением о хищении его дорогостоящего автомобиля. Выяснилось: двумя днями ранее неизвестные путем обмана завладели транспортным средством за 60 миллионов тенге.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские обнаружили украденную машину и вернули ее хозяину. Задержаны трое подозреваемых.

В целях предотвращения подобных преступлений МВД рекомендует:

внимательно смотреть удостоверение личности водителя и документы на транспортное средство;

сверять номер телефона перевозчика с контактом, указанным в объявлении;

заранее лично обсуждать маршрут следования и конечный пункт доставки;

самостоятельно изучать отзывы о перевозчике и водителе.

Если вас что-то смутило, рекомендуется отказаться от услуг перевозчика и сообщить об этом по номеру 102, либо обратиться в ближайшее подразделение криминальной полиции.

Этот способ угона – один из немногих, который еще "работает". А вот примитивные методы из 90-х и нулевых уже неактуальны.

"Совершаются угоны в основном у людей, которые оставляют открытой машину с ключом внутри или заведенную и, например, заходят в магазин. Или в зимнее время, когда прогревают, владелец запускает двигатель, оставляет автомобиль, а сам заходит в помещение, тем временем машина стоит на улице незакрытая. Либо на заправке, если водитель не забирает ключ с собой. Либо знакомые какие-то вместе находятся дома, распивают, потом один из них берет ключ и уезжает. Вот только так угоняют. А квалифицированных угонов уже нет. Это раньше были такие группы, которые совершали угоны", – добавил заместитель начальника Управления криминальной полиции ДП Алматы Владимир Решетников.

Находить украденный транспорт помогают камеры видеонаблюдения, которые установлены почти на всех улицах городов Казахстана.



Фото: magnific

Автоэксперты поясняют: угонов стало гораздо меньше потому, что современные машины угнать практически невозможно и продать сложно, а старый автопром потерял былую ценность.

"Старые машины, если и нужны угонщикам, то только на запчасти, но так много, как в прежние времена, на них не заработаешь. Больше денег уйдет на изготовление документов, а без техпаспорта автомобиль стоит копейки и, опять-таки, только на разбор или в глубоком ауле мусор возить. Ездить на нем по городу нереально. Что касается новых авто, они оснащаются современными противоугонными системами, которые сопряжены со смартфоном хозяина через специальное приложение. На телефоне видно, где находится машина, что с ней происходит. Без электронного ключа ее не завести. Если кто-то пытается открыть, владельцу приходят уведомления. Во многих авто имеются диалоговая BT авторизация, цифровые блокировки двигателя, защита подкапотного пространства. В отличие от старых авто новые вскрыть линейкой и запустить движок, замкнув зажигание, или отверткой – это технически неосуществимо". Автоэлектрик, специалист по сигнализациям и другим противоугонным системам Марат Елдосов

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Владельцам старых автомобилей советуют не оставлять машину без присмотра открытой и тем более с запущенным двигателем. Не стоит доверять "железного коня" друзьям и даже близким родственникам. Если авто попадет в нехорошую историю, отвечать в первую очередь будет владелец.

В случае угона хозяину транспортного средства необходимо как можно раньше обратиться в полицию с заявлением и документами. Может оказаться, что его не угнали, а эвакуировали за нарушение правил парковки.

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Отметим, что угон автомобиля покрывает только КАСКО. Это добровольное автострахование. Стандартный полис ОГПО защищает ответственность владельца перед другими водителями, но ущерб за кражу машины не компенсирует.